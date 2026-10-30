OM : Bruno Genesio dénonce un lobbying autour des jeunes du club

Présent en conférence de presse avant la réception de Toulouse, Bruno Genesio a une nouvelle fois été interrogé sur la place accordée aux jeunes joueurs de l’Olympique de Marseille. Alors que plusieurs éléments issus du centre de formation frappent à la porte de l’équipe première, le technicien français refuse de céder à l’engouement qui les entoure. « J’ai déjà parlé de tout ça. Je ne suis pas dupe, il y a une sorte de lobbying autour des jeunes joueurs de l’OM depuis le début de la saison, mais je ne me laisserai pas gagner par ça. Je souhaite les faire progresser », a-t-il expliqué, assumant pleinement sa gestion des jeunes talents marseillais.

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Genesio a notamment évoqué le cas d’Antoine Valero, présent à l’entraînement avec les professionnels ces derniers jours. « Antoine fait partie des jeunes qui ont les qualités pour pouvoir s’exprimer un jour dans ce club. Mais j’ai des références sur les jeunes pour être titulaire en Ligue 1. C’est par rapport à ça que je décide si un joueur est prêt ou pas. Je suis là pour faire des choix et les assumer, et pas pour répondre à un climat ambiant », a-t-il ajouté. Un discours ferme de la part de l’entraîneur olympien qui avait déjà évoqué ce sujet ces dernières semaines.