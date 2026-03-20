PSG : Luis Enrique se souvient d’Arne Slot

Le PSG retrouvera Liverpool pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Après avoir éliminé Chelsea au tour précédent, voilà que le champion d’Europe rend visite à une vieille connaissance. Les deux équipes s’étaient affrontées l’an passé lors des 8es de finale pour accoucher d’une double confrontation spectaculaire et indécise, remportée finalement par le club de la capitale aux tirs au but. Luis Enrique est plutôt heureux de retrouver les Reds et leur entraîneur, Arne Slot, lequel avait tenu des propos élogieux à l’égard des Franciliens.

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«Quand Liverpool était la meilleure d’équipe d’Europe à ce moment de la compétition, je me souviens qu’Arne Slot parlait très bien du PSG, comme personne ne le faisait. C’était très positif pour nous, un beau souvenir. On va jouer ce quart de finale, d’abord chez nous puis chez eux. Maintenant, c’est un classique», sourit le technicien espagnol en conférence de presse. Ne lui demandez pas en revanche si son PSG est le favori. «Je cherche toujours à balancer, à contrôler le vestiaire. J’ai de joueurs très intelligents qui savent qu’il n’y a pas de favoris dans ce type de match».