Paul Mitchell fait le point sur le mercato de l'AS Monaco

En recrutant Takumi Minamino, Breel Embolo et Thomas Didillon, l'AS Monaco n'a pas trainé sur le mercato. Il faut dire que le tour préliminaire de la Ligue des Champions face au PSV Eindhoven arrive déjà le 2 août prochain. Au retour d'une semaine de préparation au Portugal, le club de la Principauté présentait ce mercredi les trois joueurs en présence de Paul Mitchell, le directeur sportif de l'ASM. Si de nombreuses questions ont été pour les nouveaux joueurs monégasques, les journalistes présents sur place ont titillé Mitchell sur la suite du mercato monégasque.

Ce dernier a expliqué la raison de ce triple recrutement. «Mon job ici est de renforcer l'équipe, de toujours travailler pour améliorer le groupe. Nous avons travaillé en ce sens depuis le début du mercato et nous vous proposons ces 3 recrues qui vont forcément augmenter la qualité intrinsèque de l'équipe. Mais il y a beaucoup de matches à jouer en ce début de saison donc on avait besoin d'aller vite", a expliqué le directeur sportif de l'ASM avant d'en dire plus sur la suite du mercato du club du Rocher. "Nous allons rester actifs jusqu'au 1er septembre. Il faut trouver le bon équilibre. L'objectif est de développer les nouveaux joueurs. C'est un aspect important de notre projet. Il faut évidemment se renforcer, mais il faut aussi faire confiance aux jeunes.»

Soumaré est pisté par Monaco, mais pas que...

Mais un joueur est revenu plusieurs fois sur la table et non des moindres, un certain Boubakary Soumaré. L'ancien joueur formé au PSG et révélé au LOSC est la priorité au milieu de terrain pour remplacer Aurélien Tchouaméni parti au Real Madrid. Pas vraiment à l'aise sur le sujet, Mitchell a loué les qualités du milieu de Leicester, mais a assuré qu'il n'était pas le seul milieu de terrain ciblé par Monaco. «Vous savez que je n'aime pas trop parler des joueurs des autres équipes. Soumaré est un excellent joueur, maintenant je peux vous affirmer que l'on discute avec plusieurs clubs et pas uniquement sur le joueur que vous avez mentionné.»

Pour autant, l'homme fort du mercato de l'ASM a également souligné les possibilités déjà offertes à Philippe Clément au poste de milieu de terrain. «Il faut être prudent considérer les atouts que nous avons dans notre effectif comme Soungoutou Magassa ou Eliot Matazo. Nous avons pu voir également la vraie version de Jean Lucas, on a vu son vrai visage au cours de cette préparation. Et puis on a Youssouf Fofana qui est un joueur clé de notre équipe depuis deux ans qui peut évoluer aussi bien au poste de numéro 6 et de numéro 8. Dans ce mercato, il convient de ne pas faire d'erreur surtout, il faut trouver le bon profil qui correspond à nos besoins. Si on trouve le bon joueur et qui apportera une vraie plus-value à cet effectif, on le fera sinon on sera très heureux ainsi. »

S'il a préféré éluder les questions concernant les potentiels partants du club du Rocher d'ici la fin du mercato (Sofiane Diop, Willem Geubbels, etc...), Paul Mitchell, très heureux de l'ambiance qui règne actuellement au sein de son groupe et avec les cadres de l'équipe, a assuré qu'il allait discuter avec Philippe Clément au cours des prochains jours / semaines sur les choix à prendre concernant les contours de l'effectif qui composera le club du Rocher en fin de mercato. Forcément, une qualification en Ligue des Champions changera beaucoup de choses...