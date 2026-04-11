L’Atlético de Madrid veut piquer un crack au FC Barcelone

En Ligue des Champions, le Barça est au bord de l’élimination contre l’Atlético de Madrid (0-2 à l’aller). Sur le marché des transferts, les Matelassiers pourraient jouer un autre sale tour aux Catalans. Selon AS, l’Atlético s’intéresse de près à Marc Bernal, le milieu de 18 ans du FC Barcelone, pour le mercato estival. Mateu Alemany, le directeur sportif des Blaugranas, a déjà rencontré les agents du joueur, dont la valeur est estimée à 30 millions d’euros.

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Auteur d’un doublé contre les Colchoneros en Coupe du Roi cette saison, Bernal séduit le club de la capitale par ses qualités physiques, son jeu de tête et son apport offensif. Avec 5 buts en 28 matchs, le jeune Catalan s’impose comme une cible prioritaire pour renforcer l’entrejeu madrilène, les discussions en coulisses étant déjà bien engagées.