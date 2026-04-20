Real Madrid : Kylian Mbappé encensé après son match contre le Bayern Munich

Ce lundi, Alvaro Arbeloa s’est présenté face à la presse. L’occasion pour lui de dire ce qu’il pense de Kylian Mbappé, qui subit pas mal de critiques ces dernières semaines de l’autre côté des Pyrénées. En effet, un journaliste a demandé au coach d’évoquer deux actions de KM10 à Munich. Lors de la première, il n’a pas fait la passe à Vinicius Jr, qui semblait bien placé. Durant la seconde, il n’a pas pressé ses adversaires.

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Mais Arbeloa n’a pas souhaité polémiquer. «Je ne peux pas reprocher quoi que ce soit aux actions sur lesquelles Mbappé est impliqué. Il a réalisé un match exceptionnel. Il a fait un sacrifice défensif énorme. On revoit les matches plusieurs fois après coup, et je suis satisfait de la performance de Mbappé. Il a été une menace constante pour le Bayern, et c’est ce Kylian Mbappé que nous voulons tous voir.» Le Français devrait apprécier.