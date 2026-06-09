Coupe du Monde 2026 : la France et l’Île-de-France sont de loin les premiers fournisseurs de joueurs

D’après notre étude, 99 joueurs sélectionnés pour la Coupe du Monde 2026 sont nés en France. Un chiffre qui fait du territoire français (Départements et régions d’Outre Mer compris, ndlr) le premier fournisseur de talents de ce Mondial, qui débutera le 11 juin prochain. Si 23 joueurs de l’équipe de France sont nés sur le sol national, de nombreuses autres sélections seront également représentées par des joueurs nés en France. L’Algérie en compte 13, suivie par Haïti (12), la RD Congo (11), le Sénégal (10), la Côte d’Ivoire (8), la Tunisie (7), le Maroc (6), le Cap-Vert (3), le Ghana (3), l’Égypte (1), l’Espagne (1) et le Qatar (1).

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D’autres pays se distinguent aussi comme de grands viviers. Après la France, les Pays-Bas arrivent en deuxième position avec 67 naissances, devant l’Allemagne (50), l’Angleterre (49) et la Belgique (36). À noter que pour 35 joueurs sur 1 246, le lieu de naissance n’a pas pu être identifié avec certitude en raison de données imprécises.

Voici le top 15 des pays de naissance des joueurs :

France : 99

Pays-Bas : 67

Allemagne : 50

Angleterre : 49

Belgique : 36

Suède : 36

Espagne : 36

Suisse : 30

Autriche : 29

Argentine : 29

Brésil : 29

États-Unis : 29

Portugal : 28

Colombie : 27

Égypte : 27

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Mais ce n’est pas tout. Véritable poumon du football mondial, l’Île-de-France confirme son statut de plus grand vivier du monde. Elle s’impose, et de loin, comme la région fournissant le plus de joueurs à la Coupe du Monde 2026. Sur les 99 joueurs nés en France, plus de la moitié, soit 52, sont issus d’Île-de-France. Un total qui place la région loin devant la deuxième plus prolifique, la province de Panamá (22), avec 30 joueurs d’avance.

Voici le top 15 des régions de naissance des joueurs :

Île-de-France (France) : 52

Province de Panamá (Panama) : 22

Hollande-Méridionale (Pays-Bas) : 22

Grand Londres (Angleterre) : 19

Province de Buenos Aires (Argentine) : 17

Comté de Stockholm (Suède) : 16

Rhénanie du Nord-Westphalie (Allemagne) : 16

Hollande-Septentrionale (Pays-Bas) : 15

Montevideo (Uruguay) : 15

District Autonome d’Abidjan (Côte d’Ivoire) : 14

Bavière (Allemagne) : 11

Province de Riyad (Arabie Saoudite) : 11

Catalogne (Espagne) : 11

Ontario (Canada) : 11

Auckland (Nouvelle-Zélande) : 10

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Nos championnats sont également à l’honneur. 85 joueurs évoluant dans les divisions professionnelles françaises participeront à la Coupe du Monde 2026 (les joueurs actuellement prêtés à l’étranger ne sont pas comptés dans ce total, ndlr). Ce chiffre place la France au troisième rang des nations les plus représentées via leurs championnats domestiques, derrière l’Angleterre (204 joueurs) et l’Allemagne (108 joueurs).

En France, 78 joueurs évoluent en Ligue 1, 6 en Ligue 2 et 1 en Ligue 3 (ex-Championnat National). La Ligue 1 se classe ainsi au quatrième rang des championnats les plus pourvoyeurs de joueurs pour ce Mondial.

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Voici le top 10 des championnats fournissant le plus de joueurs :

Premier League (Angleterre) : 162

Bundesliga (Allemagne) : 100

LaLiga (Espagne) : 80

Ligue 1 (France) : 78

Serie A (Italie) : 66

Saudi Pro League (Arabie Saoudite) : 47

MLS (États-Unis) : 44

Süper Lig (Turquie) : 43

Championship (Angleterre) : 36

Eredivisie (Pays-Bas) : 33

Pour finir, le Paris Saint-Germain se distingue en se classant troisième club le plus représenté à la Coupe du Monde 2026, avec 16 joueurs sélectionnés. En France, le PSG est suivi par Lille et Nice (8 joueurs chacun), Strasbourg et Marseille (7 chacun), Monaco (6), Lyon (5), Auxerre, Lens et Rennes (4 chacun), Lorient et Le Havre (3 chacun), Saint-Étienne (2), puis Nantes, Paris FC, Angers, Toulouse, Reims, Nancy, Montpellier, Bastia et Sochaux (1 chacun).

Voici le top 10 des clubs fournissant le plus de joueurs :