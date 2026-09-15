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Sénégal : Patrick Vieira ramène un dirigeant de Strasbourg avec lui

Par Allan Brevi
1 min.
Patrick Vieira @Maxppp

À 43 ans, Kader Mangane s’apprête à tourner une page importante de son aventure à Strasbourg. Coordinateur sportif du Racing depuis 8 ans, l’ancien international sénégalais devrait quitter le club alsacien pour rejoindre la sélection de son pays, où il est attendu au poste de manager général. Il retrouvera ainsi Patrick Vieira, nommé sélectionneur des Lions de la Teranga en août après avoir notamment dirigé Strasbourg entre 2023 et 2024.

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D’après L’Équipe, Mangane devrait donc intégrer le nouvel organigramme du Sénégal aux côtés de Vieira. Une nouvelle étape pour l’ancien défenseur, qui compte 20 sélections avec les Lions et qui connaît particulièrement bien le football sénégalais. Son expérience de huit années dans la gestion sportive de Strasbourg devrait désormais être mise au service de la sélection nationale.

Pub. le - MAJ le
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