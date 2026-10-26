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Ballon d’Or

Ballon d’Or, Dembélé : « on essaie de donner énormément de joie, de plaisir à tous les spectateurs et aux haters »

Par Matthieu Margueritte
1 min.

Présent à Londres pour assister à la cérémonie du Ballon d’Or, Ousmane Dembélé était là pour recevoir le trophée de club de l’année, remporté par le Paris Saint-Germain pour la deuxième année consécutive. À cette occasion, le numéro 10 des Rouge et Bleu en a profité pour prononcer un petit discours de remerciement.

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« Au nom de tout le club du PSG, merci. C’est la deuxième fois en deux ans qu’on gagne ce trophée. On a créé un groupe, un club incroyable, on se bat ensemble. On essaie de donner énormément de joie, de plaisir à tous les spectateurs, aux gens neutres et aux haters. C’est quelque chose d’incroyable », a-t-il déclaré.

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