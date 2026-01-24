Liga : le Real Madrid s’en sort à Villarreal grâce à Kylian Mbappé !

Ce samedi soir, le Real Madrid avait une confiance à entretenir. Après un changement d’entraîneur soudain et l’arrivée d’Alvaro Arbeloa sur le banc madrilène, les Merengues s’étaient largement imposés en Ligue des Champions ce mardi face à l’AS Monaco (6-1). En championnat, l’ancien défenseur droit avait réussi son baptême du feu la semaine dernière avec un succès contre Levante (2-0). Dès lors, il fallait enchaîner ce samedi face à Villarreal. Un gros morceau pour la Maison Blanche qui décidait de sortir l’artillerie lourde pour ce déplacement dans le sud du pays : Mbappé, Vinicius, Mastantuono, Güler et Bellingham étaient titularisés. En face, Marcelino a fait confiance à un duo d’attaque Mikautadze-Moreno et pouvait compter sur le retour du champion d’Afrique Pape Gueye dans l’entrejeu.

La suite après cette publicité

D’entrée, le Real a essayé de mettre la pression sur son adversaire du soir. Pourtant, ce sont les locaux qui se sont procurés les premières situations. Après une reprise timide de Buchanan (12e), c’est Mikautadze qui s’est laissé aller à une tentative en solo (18e). Après la sortie sur blessure de Juan Foyth du côté du sous-marin jaune, un faux-rythme s’est installé dans la rencontre. Entre erreurs techniques et usure physique entre deux équipes qui enchaînent les matches tous les trois jours, le premier acte n’a pas vu un grand football être déployé. Malgré quelques accélérations de Vinicius en fin de premier acte (42e, 44e), la première période était assez triste dans l’ensemble.

Mbappé délivre le Real Madrid

Au retour des vestiaires, c’est finalement encore du Brésilien qu’est venue l’étincelle. Déjà auteur d’une prestation remarquable face à Monaco cette semaine, Vinicius s’est illustré en déposant Navarro avant d’adresser un centre fuyant sur la gauche. Après une mauvaise interception de Pape Gueye, Kylian Mbappé a surgi pour ouvrir le score en renard des surfaces (0-1, 47e). Devant au tableau d’affichage grâce au 33e but cette saison en 28 matches du Bondynois, les visiteurs ont montré plus de maîtrise. Pourtant, les hommes d’Arbeloa n’étaient pas à l’abri et l’énorme occasion de Moreno à l’heure de jeu a servi d’avertissement général (62e).

La suite après cette publicité

Malgré cette alerte, le Real a gardé une certaine mainmise sur le jeu mais n’a pas montré l’allant offensif suffisant pour aller se mettre à l’abri. Même sans marquer, les Madrilènes ont montré du cœur pour conserver cette avance à l’instar d’un Bellingham très généreux dans les efforts défensifs ce samedi soir et d’un Carreras impérial sur son côté. Finalement, le Real a réussi à entériner son succès grâce à son duo maléfique. Trouvé dans la profondeur par une superbe ouverture de Vini, Mbappé a déposé Pedraza avant de s’offrir un doublé mérité. Auteur d’un match de patron, le Real Madrid récupère provisoirement sa première place et montre que la mayonnaise semble être en train de prendre avec Arbeloa. De son côté, Villarreal n’a pas su faire assez mal et chute à la quatrième place.