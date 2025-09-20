Menu Rechercher
PSG : Luis Enrique répond à Gerónimo Rulli

Par Josué Cassé
1 min.
Luis Enrique face à Liverpool @Maxppp
Le meilleur PSG de l’histoire ? Présent en conférence de presse, ce vendredi, Gerónimo Rulli n’hésitait pas à l’affirmer. Ce samedi, Luis Enrique a également été questionné à ce sujet mais la réponse du tacticien espagnol n’a pas été aussi catégorique.

«C’est difficile de dire ça et ça ne m’intéresse pas. On doit rester concentrer sur la longue saison qui a déjà commencé. On doit continuer à s’améliorer. Ces débats, c’est plus pour l’été quand tu es à la plage et que tu as du temps pour ce type de débat». Voilà qui est dit.

Pub. le - MAJ le
