PSG : Luis Enrique répond à Gerónimo Rulli

Le meilleur PSG de l’histoire ? Présent en conférence de presse, ce vendredi, Gerónimo Rulli n’hésitait pas à l’affirmer. Ce samedi, Luis Enrique a également été questionné à ce sujet mais la réponse du tacticien espagnol n’a pas été aussi catégorique.

La suite après cette publicité

«C’est difficile de dire ça et ça ne m’intéresse pas. On doit rester concentrer sur la longue saison qui a déjà commencé. On doit continuer à s’améliorer. Ces débats, c’est plus pour l’été quand tu es à la plage et que tu as du temps pour ce type de débat». Voilà qui est dit.

La suite après cette publicité

Suivez le Classico sur DAZN avec l’offre Ligue 1+