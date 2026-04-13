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Une légende allemande milite pour le retour de Manuel Neuer en sélection

Par Allan Brevi
1 min.
Lothar Matthäus consultant @Maxppp

L’ancienne légende du Bayern Munich et de l’Allamagne, Lothar Matthäus a évoqué avec insistance la situation de Manuel Neuer en équipe nationale allemande, dans l’émission Sky90 sur Sky Sport. Pour l’ancien Ballon d’Or, le lien entre le gardien du Bayern et le sélectionneur Julian Nagelsmann serait aujourd’hui fortement détérioré : « le lien est rompu entre Nagelsmann et Neuer ». Pour lui, la rupture est telle qu’un retour du gardien en sélection est quasiment impossible.

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Matthäus a ensuite pointé un possible médiateur pour débloquer la situation : « le plus grand travail que Rudi Völler a à faire, c’est celui-là. Peut-être que lui seul peut encore créer un miracle ». Il a aussi insisté sur l’influence de l’ancien sélectionneur, ajoutant : « à lui, à qui les deux font confiance. Un appel de sa part peut avoir un vrai impact. » Dans ce contexte, il estime que seule une médiation de Völler pourrait rouvrir la porte à Neuer en équipe nationale, dans l’optique de la Coupe du Monde 2026. Et au vu du match que Manuel Neuer a réalisé face au Real Madrid en Ligue des Champions, on peut penser que ce serait effectivement une bonne nouvelle pour la Mannschaft de voir le retour de son héros de 2014. Affaire à suivre…

Pub. le - MAJ le
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