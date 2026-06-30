Allemagne : Manuel Neuer confirme sa retraite internationale

Revenu en sélection à l’occasion de cette Coupe du Monde 2026, Manuel Neuer aurait souhaité une meilleure fin avec l’Allemagne. Après l’élimination surprise de la Nationalmannschaft face au Paraguay en 1/16e de finale dans la nuit de lundi à mardi, le gardien emblématique du Bayern Munich a confirmé qu’il ne reporterait plus le maillot allemand. Interrogé par la chaîne allemande ARD sur une possible retraite internationale, le portier de 40 ans a répondu d’un simple « oui », actant définitivement la fin de son histoire en sélection après 125 matchs disputés (5e joueur le plus capé) et un Mondial remporté en 2014.

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Pour la troisième fois de suite, l’Allemagne a encore déçu en Coupe du Monde. Après avoir été éliminée dès la phase de poules en 2018 et en 2022, la Nationalmannschaft avait enfin réussi à rejoindre la phase à élimination directe à l’occasion de cette édition 2026. Largement favoris face aux coéquipiers de Julio Encíso, les Allemnds ont finalement été éliminés aux tirs au but par les Sud-Américains (1-1, 2-3 t.a.b.).