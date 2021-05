Naby Keita veut se relancer à l’Atletico Madrid

Dans une situation délicate depuis son transfert à Liverpool, Naby Keita aimerait bien changer d’air. Chez les Reds, le milieu guinéen n’aura jamais réussi à s’imposer et à confirmer les espoirs placés en lui lors de son passage à Leipzig.

La suite après cette publicité

Selon les informations de AS, les agents de Naby Keita auraient essayé ces dernières heures de le placer du côté de l’Atletico Madrid. Le milieu de terrain de Liverpool, âgé de 26 ans, ne s'entend pas vraiment avec Jürgen Klopp et cherche une porte de sortie, d'autant plus si le coach allemand est toujours en poste la saison prochaine. Le club espagnol doit aussi se renforcer dans l’entrejeu cet été, mais n’a pour le moment pas montré un véritable intérêt pour Keita.