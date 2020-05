PL : des matches diffusés sur Youtube et Amazon ?

Contrairement à son voisin français, l'Angleterre n'a pas dit adieu à sa saison de football, suspendue depuis le 13 mars dernier à cause de la pandémie de coronavirus. Toutefois, si le Project Restart semblait avoir été, dans un premier temps, validé par l'ensemble des pensionnaires de Premier League, huit clubs s'y opposeraient désormais, notamment en raison de la probabilité de disputer des matches sur terrain neutre. On est donc encore loin d'un retour du Championnat anglais, mais en attendant, les diffuseurs préparent déjà le terrain.

Et comme nous l'apprend The Times ce mardi matin, certaines rencontres de la fin de la Premier League pourraient être diffusées sur les chaînes Youtube de Sky et BT Sport, diffuseurs de la PL en Angleterre. Une hypothèse qui prend de l'ampleur alors que les matches seront disputés à huis clos. Cela n’exclurait donc pas les fans ne pouvant pas se payer un abonnement aux diffuseurs du Championnat. Le quotidien britannique ajoute que Amazon Prime Video, qui devait retransmettre quelques rencontres initialement, pourrait également en diffuser sur sa plateforme de Streaming. Depuis 1992, seules deux rencontres ont été retransmises en clair de l'autre côté de la Manche. C'était lors de la 1e journée de la saison 2013-2014 (Manchester United Swansea et Crystal Palace-Arsenal).