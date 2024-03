OM-OL : le nouveau coup de gueule de l’OL

Quatre mois après le caillassage du car de l’OL à Marseille en marge de l’Olympico, aucun suspect n’a été identifié. Une situation dont s’offusquent les Lyonnais et leur directeur général adjoint Xavier Pierrot : « on a donc un délit sans coupable. On a donc un délit sans coupable ni responsable. Les médias et politiques se sont enflammés pendant trois jours. Depuis, c’est : circulez, il n’y a rien à voir! Tout le monde s’en fout. »

La suite après cette publicité

« On va auditionner des dirigeants de club, des responsables de groupes de supporters, pour de la pyrotechnie et on n’est pas capables de trouver des personnes qui agressent un car de joueurs et blessent gravement un coach ? Ce n’était pas un fight entre supporters. C’est l’agression d’un car des joueurs et du staff qui viennent jouer au foot. J’ose espérer que la police française a d’autres moyens, quand elle le souhaite, pour assurer la sécurité. Car ce match, c’est la porte ouverte à beaucoup de choses et je crains le pire pour les années futures », a-t-il poursuivi. Si un jour un suspect est arrêté, il pourrait encourir jusqu’à 10 ans de prison pour "violence volontaire en réunion avec préméditation".