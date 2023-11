PSG-Monaco : Luis Enrique fier de ses joueurs

Victorieux de l’AS Monaco, le Paris Saint-Germain a fait le spectacle (5-2), mais a surtout assuré sa première place de Ligue 1, avant de retrouver la Ligue des Champions. L’entraîneur parisien, Luis Enrique, a tenu à saluer ses joueurs après la rencontre, et notamment pour les efforts fournis après une grosse semaine de trêve internationale.

«Oui, j’ai aimé nos buts. Mais, moins quand on concède des buts. C’est difficile de reprendre après la trêve internationale, mais les joueurs ont donné beaucoup d’efforts face à une grande équipe du Championnat. On attend de jouer mardi. Je suis triste quand un joueur se blesse, mais cela fait partie du métier de footballeur. Je suis satisfait de mes joueurs», a-t-il réagi, au micro de Prime Video, avant un match plus qu’important contre Newcastle United, au Parc des Princes mardi.