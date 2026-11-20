Strahinja Pavlović n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer Sérgio Conceição, son ancien entraîneur à l’AC Milan lors de la saison 2024-2025. Invité du podcast serbe SS Calcio, le défenseur a dénoncé les méthodes particulièrement strictes du technicien portugais, allant jusqu’à les comparer à celles d’Adolf Hitler. « Conceição a interdit le Nutella et, depuis, on n’y a plus droit. C’est quelqu’un de bien, je l’aime bien, mais il avait des méthodes à la Hitler », a raconté l’international serbe, aujourd’hui âgé de 25 ans. Il a notamment expliqué que les joueurs devaient obligatoirement porter des protège-genoux et des coudières à l’entraînement, quelle que soit la température.

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Pavlović a également raconté que Conceição disposait d’assistants chargés de surveiller les joueurs et de lui rapporter leurs faits et gestes. Trois jours avant une rencontre, cinq ou six éléments s’étaient notamment rendus à un concert jusqu’à 23 heures. Informé de leur sortie, l’entraîneur aurait décidé de les écarter du match suivant. Le Serbe est aussi revenu sur la première réunion du Portugais à son arrivée à Milan : celui-ci avait volontairement accusé 40 minutes de retard, laissant joueurs et dirigeants patienter, afin de montrer, selon Pavlovic, qui était le patron.