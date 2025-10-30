River Plate a mis en place une clause anti-Mastantuono

River Plate a tiré les leçons du transfert record de Franco Mastantuono au Real Madrid l’été dernier. À l’époque, sa clause libératoire de 45 millions d’euros avait été activée par le club espagnol, dépassant les précédentes ventes historiques du championnat argentin. Malgré le montant, la direction de River estime que cette somme « ne suffit pas » pour protéger ses jeunes talents et éviter de nouvelles pertes prématurées, comme l’a expliqué Stefano Di Carlo, candidat à la présidence du club pour Radio La Red.

Pour contrer ce problème, River Plate a mis en place une clause dite « anti-Mastantuono » pour tous les nouveaux contrats ou renouvellements depuis le départ du joueur. Les contrats, comme celui du meilleur buteur de l’équipe réserve Juan Bautista Dadín, sont désormais assortis d’une clause libératoire record de 100 millions de dollars. L’objectif est clair : forcer les clubs intéressés à négocier directement avec River et ainsi sécuriser les pépites argentines, tout en rompant avec le précédent modèle unilatéral de résiliation.