BL : le Bayern Munich humilie Wolfsburg et prend le large en tête

Pour le compte de la 16e journée de Bundesliga ce dimanche, le Bayern Munich retrouvait l’Allianz Arena avec un adversaire assez faible sur le papier : Wolfsburg (14e). Leader du championnat allemand avec 41 points, les hommes de Vincent Kompany arrivaient en forme après un match amical parfaitement réalisé contre Salzbourg (5-0). Sans avoir besoin de sortir les crocs pour s’imposer, le Bayern pouvait donc garder la tête du championnat en cette fin de journée. De leur côté, les coéquipiers de Lovro Majer avaient conclu l’année 2025 avec un match fou face à Fribourg, [synonyme de défaite (3-4). Aligné dans un 4-2-3-1 traditionnel, Wolfsburg pouvait ainsi retrouver le milieu du tableau, malgré un adversaire de taille face à lui.

La suite après cette publicité

Série en cours Plus de statistiques Bayern Munich V V N V V Wolfsbourg D V V N D

Les Bavarois ont bien débuté, avec un brin de chance. Luis Díaz a accéléré sur son côté gauche, avant d’adresser un centre dévié par son adversaire au premier poteau. Michael Olise a mis sous pression le défenseur Kilian Fischer. Celui-ci n’a pas réussi à se décaler, et la trajectoire du ballon a pris la direction de ses pieds. Un contre son camp d’entrée (5e, 1-0) ! Quelques instants plus tard, malgré la domination des locaux, Majer s’est retourné rapidement, avant de trouver Dzenan Pejcinovic dans la surface de réparation. Sans pression, l’Allemand a égalisé pour Wolfsbourg (1-1, 13e). Pas de quoi gêner les coéquipiers de Luis Diaz, qui ont repris l’avantage sur une tête du Colombien, auteur de son neuvième but de la saison (30e, 2-1). Au retour des vestiaires, la frappe enveloppée de Michael Olise permit au Bayern de faire le break (50e, 3-1). Dans le dur, la formation de Daniel Bauer n’a pas contenu les assauts bavarois. Moritz Jenz, malchanceux, a marqué… contre son camp à son tour (4-1, 53e). Raphaël Guerreiro corsait l’addition (68e, 5-1), avant que Harry Kane (69e, 6-1) et Olise (76e, 7-1) - tous deux servis par Díaz - ne s’illustrent à nouveau. Leon Goretzka a finalement parachevé ce succès probant avec sa première réalisation de la saison (88e, 8-1). Avec cette large victoire (8-1), le Bayern Munich démarre parfaitement 2026 et possède désormais 11 points d’avance sur Dortmund en tête de la Bundesliga. En face, l’année risque d’être longue pour Wolfsbourg, qui vient de concéder sa plus large défaite de son histoire en championnat.