LdC, Manchester City : Fernandinho absent face à l'OM

Vainqueur sans trop de problèmes du FC Porto mercredi soir pour son premier match en Ligue des Champions cette saison, Manchester City a néanmoins vu un point négatif assombrir sa soirée. Malgré une victoire (3-1), les hommes de Pep Guardiola ont eu la surprise de voir Fernandinho entrer sur le terrain à la 85e minute avant de devoir céder sa place quelques minutes plus tard dans le temps additionnel de la rencontre.

Le milieu de terrain de 35 ans se serait fait mal tout seul à la jambe droite et pourrait, malgré l’intervention des soigneurs, manquer un bon nombre de matches à venir. Selon Sky Sports, le Brésilien va être éloigné des terrains durant quatre à six semaines et manquera donc la prochaine échéance européenne des Citizens mardi prochain pour le déplacement à Marseille.