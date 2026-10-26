Clasico : Tchouaméni, Konaté, Mbappé, Camavinga… les Bleus ont régalé

Zinédine Zidane a de quoi se réjouir. Lors du Clasico remporté par le Real Madrid sur la pelouse du FC Barcelone (1-2), en Liga, les quatre Français ont envoyé un signal fort. Aurélien Tchouaméni a dominé l’entrejeu, Ibrahima Konaté a répondu présent dans un rendez-vous de très haut niveau, Eduardo Camavinga a fait basculer la rencontre après son entrée et Kylian Mbappé a encore endossé son costume de joueur décisif avec son doublé. À quelques semaines des prochaines échéances internationales, ces prestations donnent des arguments aux quatre hommes, tous internationaux français, même si leurs situations et leur dynamique du moment diffèrent. Et dans un match où le Real a dû résister au retour des Catalans, les représentants tricolores ont pesé sur le résultat de plusieurs manières.

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Le premier à avoir marqué les esprits est Ibrahima Konaté. Arrivé cet été en provenance de Liverpool, le défenseur central abordait cette saison avec une certaine pression après un exercice 2025-2026 très décevant, prolongé par une Coupe du Monde où il n’avait pas retrouvé son meilleur niveau. Son arrivée au Real Madrid avait suscité des interrogations, certains doutant de sa capacité à s’imposer dans un environnement où chaque erreur se paie au prix fort. Mais le Français semble progressivement inverser la tendance. Face au Barça, il a livré une prestation particulièrement solide, remportant de nombreux duels face à Raphinha et limitant l’influence du Brésilien. Il s’est également montré propre dans ses premières relances, sans se débarrasser du ballon sous pression. Dans une rencontre aussi exposée, Konaté a affiché un mélange de puissance, d’agressivité et surtout de sérénité. Après des mois de doutes, Konaté a montré qu’il peut encore entrer dans les plans de l’équipe de France.

Ibrahima Konate, ladies and gentlemen. https://t.co/TYxJTZaMmy — TC (@totalcristiano) October 25, 2026

Aurélien Tchouaméni a impresionné dans l’entrejeu

De son côté, Aurélien Tchouaméni a, lui aussi, livré une démonstration qui ne devrait pas passer inaperçue. Décevant lors du Mondial, particulièrement face à l’Espagne, puis freiné par une blessure au début de la saison, le milieu de terrain n’avait pas encore retrouvé toute son influence. Son absence du dernier rassemblement des Bleus s’expliquait par son retour récent à la compétition, mais sa performance au Camp Nou pourrait rebattre certaines cartes. Aligné dans l’entrejeu aux côtés de Bernardo Silva, le Français a imposé son impact physique et sa lecture du jeu pendant une grande partie de la rencontre. Ses interventions ont perturbé les circuits barcelonais, tandis que son agressivité dans les duels a considérablement gêné les milieux adverses. Il a aussi brillé dans l’utilisation du ballon, avec un jeu long précis et des relances capables de casser les premières lignes de pression. En effet, avec six tacles et onze récupérations, Tchouaméni a également été précieux dans les airs et n’a pas hésité à aller au contact. Un match vraiment complet de sa part, noté 7/10 par la rédaction de Foot Mercato.

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Kylian Mbappé n’avait pas besoin d’un Clasico supplémentaire pour rappeler son importance au Real Madrid, mais il a encore répondu présent au moment décisif. L’attaquant français a ouvert le score à la 41e minute dans des circonstances heureuses, après que le dégagement de Gerard Martín lui est revenu dessus avant de finir dans les filets barcelonais. Le Barça a ensuite recollé au score par Raphinha après la pause, et le Real a dû patienter jusqu’à la fin de la rencontre pour reprendre l’avantage. Mbappé a finalement signé un doublé, avec une réalisation décisive à la 87e minute après une entrée remarquable de Camavinga, et porte désormais son bilan à quatorze buts en treize matches toutes compétitions confondues. Il s’agit aussi de son huitième but en sept Clasicos. Mais au-delà de ses deux réalisations, le Français a respecté son rôle de numéro neuf sans empiéter constamment sur le couloir gauche occupé par Yan Diomandé. Il a multiplié les appels, participé au jeu et apporté son aide dans le travail défensif, tout en épaulant Jude Bellingham. Même Daniel Riolo, souvent critique à son égard, a salué son influence sur RMC : « Mbappé est l’homme décisif ce soir. Ce n’est pas tout nouveau, mais il est en train de devenir le buteur et c’est tout. Faire ça, c’est son football. » À quelques heures de la cérémonie du Ballon d’Or, le Français a ainsi livré la meilleure réponse possible sur le terrain.

Eduardo Camavinga enfin de retour

Mais la séquence qui a le plus électrisé les supporters madrilènes est peut-être venue d’Eduardo Camavinga. Non retenu par Didier Deschamps cet été après une saison précédente très compliquée, marquée entre autres par son expulsion contre le Bayern Munich, le milieu français semble retrouver de l’élan depuis son retour en forme et ses prestations avec les Bleus sous Zidane. Son début de saison au Real était déjà prometteur, mais son entrée à la 80e minute contre Barcelone a donné une nouvelle dimension à cette dynamique. Alors que le match restait indécis, Camavinga a apporté de l’énergie, de la percussion et une capacité à attaquer les espaces qui manquait jusque-là à son équipe. Sur l’action du but victorieux de Mbappé, il a accéléré, éliminé son adversaire et servi son compatriote dans les meilleures conditions.

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José Mourinho a d’ailleurs expliqué le rôle qu’il lui avait demandé de jouer : « J’ai dit à Camavinga que Tchouaméni resterait bas pour protéger la défense, et qu’il exploiterait les espaces. C’est difficile pour n’importe quel attaquant d’exploiter les espaces face à Barcelone ; la seule solution est de le faire avec les milieux de terrain. Quand les attaquants tentent cela, la défense du Barça est préparée et entraînée, et ils se retrouvent hors-jeu, ou la passe est interceptée par Joan Garcia. La solution est d’utiliser des milieux comme Camavinga et Bellingham pour casser cette ligne, et ça a fonctionné. » Une analyse qui met en lumière la complémentarité recherchée entre le Français et Bellingham, mais aussi l’importance de la prise d’initiative de Camavinga. Le seul international français du Real Madrid à ne pas avoir participé à cette rencontre est Ferland Mendy, toujours blessé à la cuisse. Ainsi, au Camp Nou, les Français de la Casa Blanca ont répondu présent. Et pour Zinédine Zidane, cette soirée avait de quoi retenir l’attention.