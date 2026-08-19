Barça : Deco confirme une arrivée en attaque

Le FC Barcelone vient de présenter Rodri, mais est toujours en quête de renforts. En attaque notamment, où Lautaro Martinez est devenu la nouvelle priorité. Interrogé après la victoire du Barça contre Al-Ahly (2-1) lors du Trophée Gamper, Deco a confirmé que le club cherche à recruter devant.

La suite après cette publicité

« On cherche la meilleure solution. On a des solutions à la maison, mais on va en chercher ailleurs. Tous les joueurs veulent venir au Barça. On a perdu deux joueurs devant. Lewandowski et Ferran. Pour Ferran, on a des solutions avec les joueurs qui sont arrivés. Pour Robert c’est plus compliqué, c’est difficile de remplacer un joueur comme lui. Il y a beaucoup de rumeurs, mais oui on va bouger », a indiqué le directeur sportif barcelonais.