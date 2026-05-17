Real Madrid, Arbeloa : « ce sera une journée d’adieux pour certains joueurs »

Le Real Madrid n’a pas tout bien fait sur le terrain du FC Séville, mais le club merengue est reparti avec la victoire grâce à une réalisation de Vinícius Júnior (0-1). Après le match, Alvaro Arbeloa s’est présenté devant les journalistes et a notamment déclaré que la dernière rencontre face à l’Athletic Bilbao sera l’occasion pour certains éléments de l’effectif de faire leurs adieux.

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« Je ne sais pas s’ils vont changer le match ou non, on verra bien quel jour il aura lieu. On organisera la semaine, l’entraînement, les joueurs disponibles, car certains sont sortis en raison de douleurs… Ce sera une journée d’adieux pour certains joueurs et on essaiera de faire un bon match devant nos supporters, jusqu’à la dernière seconde avec ce maillot et moi aussi », a-t-il indiqué. Si le club merengue ne l’a pas encore confirmé, le départ de Dani Carvajal ne fait plus aucun doute. Reste à voir si d’autres joueurs prendront également la sortie…