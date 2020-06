La FFF va étudier la demande du Conseil d'État de réexaminer le format de la Ligue 1 pour 2020/2021

Après la réaction de la LFP aux décisions du Conseil d'État, c'est au tour de la FFF de prendre la parole à travers un communiqué. La fédération prend acte et se dit prête à étudier rapidement la question de la suspension des relégations d'Amiens et de Toulouse et donc du format pour la saison prochaine. Une décision collégiale doit être prise avec la LFP d'ici la fin du mois.

«La fédération française de football prend acte de l’ordonnance du juge des référés du Conseil d’État rendue ce jour qui valide le principe d’arrêt des championnats et des modalités du classement par la LFP en raison de la situation sanitaire et des recommandations du gouvernement. La FFF prend également acte de la demande du Conseil d’État d’examiner en lien avec la LFP la question du format de la Ligue 1 pour la saison 2020-2021 d’ici au 30 juin 2020.»