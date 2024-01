Ligue 1 : le PSG s’impose à Lens et s’envole au classement

Le Paris Saint-Germain avait démarré l’année 2024 de la meilleure des manières, en remportant le Trophée des Champions et en se qualifiant pour les 16es de finale de Coupe de France. De retour aux choses sérieuses et avec un déplacement périlleux chez le RC Lens, les Parisiens avaient l’occasion de s’envoler au classement, après la défaite des Niçois à Rennes. Pourtant, tout était proche de très mal démarrer avec une faute de Danilo dans la surface. Mais le penalty, mal tiré par Frankowski, était capté par Donnarumma (7e). Une action de jeu que les Sang et Or ont regretté de louper, car derrière, les Parisiens ont pu s’installer tranquillement dans la surface adverse.

Et après un premier temps équilibré, avec un nouvel arrêt décisif de Donnarumma devant Wahi (22e), Mbappé pouvait transmettre un ballon parfait pour Barcola. L’ex-Lyonnais remportait son duel devant Samba et ouvrait le score (1-0, 30e). Mais un nouveau fait de jeu allait faire basculer le match, puisqu’après examen du VAR, Gradit, dernier défenseur devant Barcola, écopait d’un carton rouge (45e+2). La deuxième mi-temps était donc moins ouverte, mais le PSG ne profitait pas de sa supériorité numérique pour plier le match, à l’image d’un gros raté de Ruiz (78e) et d’un gros arrêt de Samba devant Mbappé (84e). Lens, qui n’a eu que trop peu d’occasions pour revenir, a subi une contre-attaque conclue par Mbappé sur le côté droit (2-0, 90e) et concède donc une petite défaite. Les Artésiens restent 8e, à deux points de l’OM. Le PSG, avec huit points d’avance sur Nice, se rapproche déjà du titre après 18 journées…