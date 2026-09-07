Kylian Mbappé se fait détruire après sa déclaration sur le Ballon d’Or

Pour son premier match de Ligue des Champions de la saison, le Real Madrid avait décidé d’envoyer du lourd en conférence de presse. José Mourinho a parlé le premier, puis ce fut au tour de Kylian Mbappé. Une première à Valdebebas depuis le 19 janvier 2026. Et comme à chaque fois qu’il se présente face aux médias, le numéro 10 merengue et capitaine de l’équipe de France n’a pas déçu. Longuement interrogé sur la saison 2025/2026 catastrophique du Real Madrid, son entente mitigée avec Vinicius Junior, son absence de replis défensifs et ses chances pour le Ballon d’Or, le Français a sorti les griffes pour se défendre. Au journaliste qui a tenté de faire la comparaison avec Raphinha et Ousmane Dembélé, qui défendent plus que lui, Mbappé a répondu que lui « marquait plus de buts » qu’eux. Et à celui qui lui a demandé quelles étaient ses chances pour le Ballon d’Or, Mbappé a fait savoir que ses performances à la Coupe du Monde 2026 le mettaient en très bonne position.

La suite après cette publicité

« Je pars toujours du principe que l’histoire doit toujours être récompensée »

« Quand on joue pour le Real Madrid, le meilleur club du monde, on est forcément associé à ces récompenses. Quand les gens me croisent dans la rue, ils en parlent. C’est une distinction très valorisante pour tout joueur. J’ai marqué l’histoire cet été dans la plus prestigieuse des compétitions. Mais le chemin est encore long. Et chacun est libre de penser qui est le meilleur joueur du monde (…) C’est très personnel. Chacun a son opinion. Certains diront oui, d’autres non. C’est un débat… et tout le monde n’est pas obligé de penser comme moi. Cette année pourrait être propice au Ballon d’Or, mais il est décerné par les journalistes, et ce sont eux qui décideront. » Des propos qui font écho à ceux tenus par son coach José Mourinho la semaine passée. « Les meilleurs joueurs du monde, ils sont deux, trois, ou quatre, et nous savons qui ils sont : ils sont au Real Madrid. Pour moi, il y a en un qui, individuellement, a marqué l’histoire cet été. On ne peut pas donner le Ballon d’Or à un joueur seulement parce qu’il a gagné la Ligue des Champions ou le Mondial. Un Ballon d’Or doit être un de ces joueurs qui, lorsqu’il arrêtera sa carrière, nous manquera pour l’éternité ».

Cette sortie médiatique a également eu une conséquence en France. L’Equipe a décidé de publier un extrait vidéo de l’interview accordée par Mbappé à France Football et qui sera publiée vendredi sur son site. Dans cet extrait, le Madrilène est très clair. Il sait pour qui voter. « Pour moi », a-t-il confié, avant d’ajouter « J’ai l’idée que je peux le gagner, donc je n’ai pas de recul par rapport à ça », a-t-il ajouté, avant de confirmer que le Ballon d’Or était bien l’un de ses objectifs. « Oui, à court terme en plus, c’est dans pas longtemps. » Confiant, le Bondynois estime avoir les arguments pour triompher. « Oui, bien sûr. C’est un trophée individuel. On regarde ce que le joueur a fait de manière individuelle. Après, les gens disent que je n’ai pas gagné de trophée, mais je n’ai jamais vu de Ballon d’Or qui cochait tout à chaque fois. Vous êtes responsable du Ballon d’Or, il y a déjà quelqu’un qui a gagné avec 100% des suffrages ? Donc ça veut dire qu’il y a toujours quelqu’un qui considérait que le gagnant ne méritait pas. Donc à partir de ce moment-là, je ne dis pas que je vais le gagner à l’unanimité, mais je pense que j’ai des arguments. Être meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du Monde, passer devant toutes les plus grandes légendes de l’histoire du sport dans le tournoi le plus important que le sport ait créé, c’est quelque chose qui brûle la rétine. C’est un événement mondial. Finir meilleur buteur de toutes les compétitions les plus importantes, où tous les meilleurs joueurs du monde jouent, c’est quelque chose d’important. Je ne sais pas si ça a déjà été réalisé, mais je pars toujours du principe que l’histoire doit toujours être récompensée. Je peux comprendre ceux qui voteraient autrement. On n’est pas dans la dictature de la pensée, mais je pense que, quand on regarde les arguments, la concurrence, je regarde et je me dis que, ouais, ce ne serait pas volé. »

La suite après cette publicité

La Catalogne tacle Mbappé

Pour rappel, Mbappé a inscrit 10 buts en 8 matches cet été aux Etats-Unis et est même devenu le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du Monde (22 réalisations). Au sortir d’une saison pénible au Real Madrid, vierge de tout trophée, la performance mondialiste du capitaine de l’équipe de France sera-t-elle suffisante pour lui permettre de soulever le Graal à 27 ans ? Difficile pour le moment de savoir si Mbappé saura passer devant les candidats champions du monde espagnols que sont Rodri, Fabian Ruiz, voire Lamine Yamal. Ou s’il devancera un Khvicha Kvaratskhelia stratosphérique dans la quête de la deuxième Ligue des Champions consécutive du Paris Saint-Germain (10 buts, 7 passes décisives en 16 matches). Toujours est-il que voir le Madrilène s’affirmer publiquement comme un sérieux prétendant a Ballon d’Or n’a pas manqué de faire réagir. En Catalogne déjà où Sport écrit : « Mbappé a oublié l’humilité et revendique le Ballon d’Or. Kylian Mbappé met en avant ses performances de la saison dernière et se présente comme un candidat sérieux au Ballon d’Or, malgré le « nadaplete (jeu de mots ironique entre le mot espagnol « nada » (rien) et le suffixe de triomphe « -plete » utilisé pour désigner une saison où une équipe ne remporte aucun trophée) » du Real Madrid ».

« Pour le Ballon d’Or, je vote pour moi » 💬 Kylian Mbappé



Retrouvez l'interview complète de Kylian Mbappé ce vendredi 11 septembre sur le site L'Equipe et dans vos kiosques samedi dans vos kiosques avec France Football. pic.twitter.com/znOSsYcmJe — L'Équipe (@lequipe) September 7, 2026

Toujours en Catalogne, le coach Lorenzo Manchado a déclaré au micro de Jijantes : « ce que Mbappé a fait lors de la conférence de presse n’est pas normal. J’ai trouvé ça un peu « à la Cristiano ». Il avait bien commencé la saison, je ne pense pas que cela inquiète les supporters du Real Madrid. Mbappé ne se trompe pas lorsqu’il aborde certaines questions. Il sait très bien ce qu’il dit et il y a sûrement réfléchi avant. » De son côté, le journaliste barcelonais d’El Confidencial, Albert Ortega, n’a pas aimé non plus l’intervention du Merengue. « Mbappé confirme qu’il est complètement perdu, que son ego est aux anges et qu’il ne comprend pas pourquoi il a échoué au Real Madrid. Il parle de ses buts alors qu’il a mis 31 tirs pour en marquer 4. Il se présente pour le Ballon d’Or après n’avoir remporté aucun titre et, en plus, il critique Raphinha et Dembélé », a-t-il posté sur son compte X. El Nacional, aussi, y est allé de son titre offensif : « Le Mbappé le plus narcissique réclame le Ballon d’Or ». Demain, les trente nommés pour le Ballon d’Or seront dévoilés. Mbappé en fera sûrement partie. Reste maintenant à savoir s’il sera l’heureux élu qui soulèvera le trophée le 26 octobre prochain à Londres.