Le petit frère de Khvicha Kvaratskhelia régale déjà à 16 ans

À seulement 16 ans, Tornike Kvaratskhelia continue de franchir les étapes à grande vitesse. Le petit frère de Khvicha Kvaratskhelia, star du PSG, a connu cette semaine sa première titularisation en Coupe d’Europe avec le Dinamo Tbilissi, à l’occasion du deuxième tour qualificatif de la Ligue Conférence. Arrivé au club l’été dernier, le jeune ailier s’est progressivement imposé après avoir découvert l’équipe première en championnat au printemps.

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🇬🇪😮‍💨 The 𝗙𝗜𝗥𝗦𝗧 𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧 of 𝗧𝗢𝗥𝗡𝗜𝗞𝗘 𝗞𝗩𝗔𝗥𝗔𝗧𝗦𝗞𝗛𝗘𝗟𝗜𝗔 (𝟭𝟲)…



The similarity with his brother Kvicha is not even normal…



ANOTHER DEMON ON THE WAY 🥶 pic.twitter.com/6fSQDEQ7an — Rising Stars XI (@RisingStarXI) July 24, 2026

Aligné d’entrée face au Zalgiris Vilnius, le Géorgien a marqué les esprits par sa vitesse et sa qualité de percussion sur le côté gauche. Son entraîneur Temur Ketsbaia n’a d’ailleurs pas tari d’éloges à son sujet, estimant qu’il possédait « tout pour réussir » et qu’il n’avait « rien à envier à Khvitcha ». Déjà international U17 avec la Géorgie, Tornike susciterait également l’intérêt de plusieurs grands clubs européens, dont le Bayern Munich, selon la presse géorgienne, ainsi que de plusieurs formations italiennes.