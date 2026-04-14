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Ligue des Champions

Bayern : Kompany dithyrambique envers Michael Olise

Par Kevin Massampu
1 min.
Michael Olise @Maxppp
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Présent en conférence de presse ce mardi, à 24 heures de la réception du Real Madrid en 1/4 de finale retour de C1, Vincent Kompany a livré un hommage appuyé à Michael Olise. Le technicien belge pense que le jeune milieu offensif de 23 ans, qui a inscrit 17 buts et a délivré 29 passes décisives cette saison dont une lors du match aller contre les Merengues, évolue déjà à un très haut niveau et possède le potentiel pour devenir l’un des meilleurs joueurs du monde.

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« On le voit tous les jours, on arrive au plus haut niveau en Ligue des Champions. Il sera sûrement l’un des meilleurs du monde un jour, il est sur la bonne voie. Tout ce qu’il fait est juste. Son niveau est déjà celui des meilleurs joueurs d’Europe. Mais si je dis maintenant qu’il est le meilleur, les gens demandent combien de titres, il a déjà gagnés. Il doit continuer comme sur ces 18 derniers mois. S’il persévère ainsi, on verra ce qu’il peut encore devenir, vu jusqu’où il est déjà arrivé », a-t-il assuré.

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