PL : Bruno Fernandes élu joueur du mois pour la seconde fois !

Arrivé en provenance du Sporting CP pour 55 M€ ( +25 M€ de bonus), Bruno Fernandes n’en finit plus d’impressionner. Depuis son arrivée, Manchester United a disputé 14 rencontres toutes compétitions confondues pour quatre matches nuls et dix victoires. Le milieu de terrain aux dix matches de Premier League a inscrit pas moins de sept buts et délivré six passes décisives. Des statistiques plus qu’impressionnantes pour l’international portugais décisif à tous les matchs.

Des performances XXL qui selon Skysports lui ont permis d’être ce matin, élu joueur du mois de juin en Premier League. Un titre déjà glané le mois dernier par le milieu de terrain qui devient le premier joueur de Premier League à remporter deux fois de suite le titre de joueur du mois depuis Cristiano Ronaldo en 2006. Une statistique qui devrait donner le sourire à l'international lusitanien...