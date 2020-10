Premier League : Wolverhampton fait craquer Leeds United

On ne pouvait pas considérer cette affiche comme un choc mais ce Leeds-Wolverhampton tenait quelque chose de particulier. Deux des plus plus beaux footballs pratiqués outre-Manche s'affrontaient ce lundi soir en clôture de cette 5e journée. D'un côté Marcelo Bielsa récupérait Rodrigo et Harrison mais perdait Cooper à l'échauffement et c'est le jeune Struijk, pour sa 9e apparition en professionnel, qui remplaçait le capitaine. En face, Nuno Espirito Santo se passait de Neves et de Traoré au coup d'envoi pour titulariser Moutinho, puis Neto et Podence en soutien de Jimenez.

Dans cette rencontre séduisante sur le papier, c'est le promu qui offrait le meilleur début de rencontre. Les Peacocks jouaient beaucoup sur les ailes (4e, 11e, 16e) et parvenaient à se montrer dangereux dans les 30 derniers mètres seulement, ils charriaient trop de déchet dans la dernière passe et dans le dernier geste. Bamford convertissait quant à lui ce centre d'Harrison mais une position de hors-jeu annulait cette ouverture du score (7e). Plutôt bien en place et efficace en défense, Wolverhampton laissait passer l'orage des 20 premières minutes pour se signaler à son tour.

Le 3e but de Raul Jimenez en Premier League aura suffi

La qualité de jeu des visiteurs était un peu plus laborieuse mais le talent d'un Neto (26e, 34e) ou d'un Jimenez (29e) pouvait suffire à faire la différence. Le jeune ailier portugais réalisait notamment une grosse première mi-temps sans être récompensé. Sur la dernière situation avant la pause, Saiss décalait Podence, dont la frappe obligeait Meslier à un brillant arrêt en deux temps (45e+2). Le Français préservait les siens mais devait s'incliner au retour des vestiaires sur ce contre conclu d'une belle frappe croisée de Saiss. Sauf qu'encore une fois, la VAR s'en mêlait et refusait ce but pour une légère position de hors-jeu de Podence au départ de l'action (51e).

Les Loups semblaient plus à leur avantage dans cette seconde période et commençaient à entamer une longue séquence de domination. Avant d'être remplacé par Traoré, Podence haussait le ton, tout comme Jimenez dont le numéro entamé sur le côté se terminait dans l'axe par un tir mollasson mais la tête de Phillips qui passait par là prenait totalement Meslier à contrepied (0-1, 70e). Dos au mur, Bielsa apportait du sang neuf avec les entrées successives de Poveda, Hernandez et Raphinha. Sur son premier ballon, l'ancien Rennais déchirait la défense sans que son centre en retrait ne parvienne à un coéquipier (83e) et malgré une possession de 70%, Leeds devait s'incliner pour la seconde fois cette saison. Le promu est 10e ce soir quand les Wolves grimpent à la 6e place.

Le classement de Premier League.