OL : Jean-Michel Aulas donne des indications sur le mercato

Après le départ de Rudi Garcia, l’OL a officialisé l’arrivée de Peter Bosz. Le technicien néerlandais va devoir travailler avec son nouveau directeur sportif Juninho pour reconstruire un effectif orphelin de son leader Memphis Depay notamment. Lors de la conférence de presse pour présenter son entraîneur, le président Jean-Michel Aulas a donné des indications sur le mercato lyonnais.

« L'enveloppe budgétaire pour les transferts a toujours été conséquente et à disposition de Juninho et de l'entraîneur. Certains joueurs vont revenir de prêt, d'autres non puis on va travailler dans les deux mois à venir sur l'effectif, pour qu'il soit le meilleur possible et pour qu'il colle à notre philosophie de jeu. »