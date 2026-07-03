Argentine - Cap-Vert : les compositions officielles

Ce vendredi, les seizièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 continuent. On a le droit à un duel entre le champion du monde en titre, l’Argentine et la surprise de l’édition, le Cap-Vert. L’Albiceleste s’articule dans un 4-3-3 avec Emiliano Martinez dans les cages derrière Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez et Facundo Medina. Rodrigo De Paul, Alexis MacAllister et Enzo Fernandez sont associés au milieu du terrain. En pointe, Lautaro Martinez est accompagné par Lionel Messi et Thiago Almada.

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De leur côté, les Requins Bleus s’organisent dans un 4-1-4-1 avec Vozinha qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Steven Moreira, Diney Borges, Roberto Lopez et Sidny Cabral en défense. Kevin Lenini compose l’entrejeu avec Deroy Duarte et Laros Duarte un cran plus haut. En attaque, Nuno Da Costa est soutenu par Ryan Mendes et Jovane Cabral.

Les compositions

Argentine :

Cap-Vert :

Samedi 4 juillet

Colombie - Ghana (3h30) sur beIN Sport 1

Canada - Maroc (19h) sur beIN Sport 1 et M6

Paraguay - France (23h) sur beIN Sport 1 et M6

Dimanche 5 juillet