PSG : Matvey Safonov est victime de sa première grosse noyade

Dans une soirée qui devait surtout servir de répétition générale avant le quart de finale de Ligue des Champions face à Liverpool, un visage inattendu a suscité l’inquiétude au Parc des Princes. Aligné dans le but parisien comme depuis plusieurs mois désormais, Matvey Safonov vivait jusque-là des apparitions plutôt sereines sous le maillot du PSG. Mais face à Toulouse (3-1), le portier russe a traversé une rencontre bien plus agitée que prévu, au point de laisser planer quelques doutes. Rarement mis sous pression depuis son arrivée dans la capitale, l’ancien gardien de Krasnodar a semblé fébrile dans plusieurs situations, offrant aux Violets une ouverture qu’ils n’espéraient peut-être pas dans un match largement contrôlé par les hommes de Luis Enrique.

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Le moment clé est intervenu à la demi-heure de jeu. Sur un corner frappé par Cristian Casseres, Safonov s’est totalement manqué dans sa sortie aérienne, relâchant le ballon dans une zone brûlante après une première remise de Djibril Sidibé. Rasmus Nicolaisen en a profité pour pousser le ballon de la tête et ramener Toulouse à hauteur alors que Paris venait tout juste d’ouvrir le score. Une erreur inhabituelle pour le portier parisien, jusque-là plutôt solide lors de ses sorties, et qui a tranché avec l’image de sérénité qu’il avait renvoyée ces derniers mois. Dans une équipe qui prépare les grandes échéances européennes et nationales, ce type de frayeur reste rare mais forcément scruté, d’autant que la concurrence reste bien présente dans la hiérarchie des gardiens parisiens avec un Lucas Chevalier qui attend sagement de pouvoir envoyer un message.

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Une grossière erreur qui gâche tout

Interrogé après la rencontre, Luis Enrique a toutefois préféré calmer le jeu et rappeler que l’erreur fait partie du football, tout en mettant en avant l’état d’esprit collectif de son groupe. «Ce que nous devons faire, c’est toujours aider les joueurs. Un gardien, c’est comme un défenseur, comme un milieu, comme un attaquant. Il y a des actions que tu peux rater, parce que c’est normal dans le football. Mais je suis content de voir mes joueurs s’adapter dans toutes les positions. Aujourd’hui, je voudrais souligner la prestation de Beraldo, qui a joué dans une nouvelle position. Il a très bien joué, à une, deux touches, il a accéléré le jeu. Désiré Doué aussi. Il est clairement un attaquant mais aujourd’hui, il a fait le sacrifice de jouer milieu et a joué très bien. Il m’a montré, et aussi au sélectionneur national, qu’il peut jouer aussi dans ce rôle. Et je voudrais aussi souligner Gonçalo Ramos. Il fait toujours le maximum. Il a seulement joué cinq minutes. Il a montré que je me trompe et je suis très content de me tromper. Je pense qu’il mérite de jouer beaucoup plus aujourd’hui». Un moyen donc de botter en touche sans faire d’étincelle malgré la multitude de plans rapprochés filmés par Ligue 1+ sur Lucas Chevalier tout au long de la rencontre.

D’ailleurs, Luis Enrique en a profité pour glisser un mot sur l’ancien gardien du LOSC. En conférence de presse, le tacticien de Gijon a souligné l’attitude de Chevalier. «J’ai été très content de voir Lucas Chevalier en équipe nationale, mais si vous pensez que je suis ici depuis tant d’années et que je suis sensible aux pressions de certaines personnes, vous vous trompez clairement. Et j’aime même faire le contraire de ce qu’on me demande. Tu dis A, je dis B. Tu dis noir, je dis rouge. Faire le contraire, c’est une chose que j’aime. Et c’est une chose que tous les Asturiens aiment, spécialement les gens de Gijon»,. Mais en tout cas, pour le moment, Matvey Safonov a encore la confiance de tout le groupe. Même de ses coéquipiers. En zone mixte, Ousmane Dembélé n’a pas mâché ses mots : «on a totale confiance en Savonov, c’est un très bon gardien». Reste désormais à savoir si cet épisode restera un simple accident ou s’il relancera réellement le débat dans les semaines à venir à un moment de la saison où chaque détail peut peser lourd pour le PSG.