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Ligue des Champions

PSG : Vitinha encense Hugo Ekitiké

Par Kevin Massampu
1 min.
PSG Liverpool
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Dans 24 heures, le Paris Saint-Germain affrontera Liverpool en 1/4 de finale aller de Ligue des Champions. Une rencontre toute particulière pour Hugo Ekitiké, qui va retrouver son ancien club et son ancien stade pour la première fois depuis son départ de la capitale. L’attaquant français s’apprête à retrouver son ancien club et le Parc des Princes pour la première fois depuis son départ de la capitale, dans un contexte forcément particulier.

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Arrivé au PSG à l’été 2022, comme Ekitiké, Vitinha n’a pas caché son admiration pour son ancien coéquipier, aujourd’hui en pleine réussite avec les Reds. « Je n’ai jamais été à cette place de revenir. Hugo est un gars fantastique. J’ai beaucoup aimé jouer avec lui. Il a beaucoup de qualités. Déjà au PSG. C’était pas la bonne situation pour lui. Il le prouve à Liverpool. Je lui souhaite plein de bonnes choses. Sauf demain et sur ces deux matchs », a-t-il indiqué en conférence de presse ce mardi.

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