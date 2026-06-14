Séisme, fusillade, vol, alerte tornade… le début de Coupe du Monde surréaliste de l’Angleterre

Comme si le tableau n’était déjà pas assez chargé, la préparation de la sélection anglaise à la Coupe du Monde a connu une nouvelle secousse ces dernières heures. Établis à Kansas City (Missouri) depuis leur arrivée aux États-Unis, les Three Lions ont en effet collectionné quelques sueurs froides pour dire les choses avec retenue. Il y a huit jours déjà (avant-même leur arrivée), une fusillade avait éclaté à quelques pas de leur centre d’entraînement, faisant ainsi 9 blessés.

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En début de semaine, on apprenait que la zone d’Orlando, où l’Angleterre jouait son dernier match de préparation face au Costa Rica (victoire 3-0), avait été touchée par un tremblement de terre record dans la région(magnitude 6,1). La délégation anglaise se trouvait justement dans la ville floridienne au moment de ce séisme. Heureusement, aucun dégât important n’avait été signalé, même s’il s’agit à ce jour du plus violent dans la région depuis 1880.

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Des vents potentiellement destructeurs et pouvant atteindre 130 km/h

Pas plus tard qu’hier, la BBC révélait que la sélection avait été victime d’un cambriolage. Un véhicule qui acheminait du matériel vers le centre d’entraînement, le Swope Soccer Village, aurait ainsi été pillé. Des ballons ou même des chaussures figuraient parmi les objets dérobés. Un nouvel épisode que Harry Kane et ses coéquipiers auraient sûrement aimé s’éviter. Histoire d’en rajouter une couche, une alerte tornade est venue encore un peu plus perturber la préparation des Anglais ce samedi. Comme révélé par The Athletic, une violente tempête s’est abattue sur le camp de base anglais, seulement quelques heures après une première séance d’entraînement sous une chaleur écrasante.

Comme des milliers de personnes établies dans la région, les joueurs de Thomas Thomas ont reçu sur leur téléphone un message d’urgence les invitant à se mettre à l’abri en raison d’une alerte tornade. Le National Weather Service avertissait d’un « orage violent » accompagné de vents pouvant atteindre 130 km/h et précisait que « les débris projetés peuvent être mortels ». Les joueurs sont restés confinés dans leur hôtel, eux qui défieront la Croatie dès mercredi pour leur premier match dans ce Mondial. On est loin des conditions optimales pour préparer un tel choc.