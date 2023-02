Chelsea donne des nouvelles d’Azpilicueta après son violent choc à la tête

Voilà des nouvelles rassurantes. On avait quitté César Azpilicueta (33 ans) dans l’incertitude et l’émotion samedi, lors de la défaite de Chelsea contre Southampton. L’ancien défenseur de l’OM avait reçu un violent coup de pied, totalement involontaire, de la part de Sékou Mara, ce qui l’avait mis KO et l’avait contraint de quitter ses partenaires avant le coup de sifflet final. Les Blues ont donné des nouvelles de l’Espagnol ce mardi.

« Suite à une commotion cérébrale subie lors du match de samedi contre Southampton, César Azpilicueta est sorti de l’hôpital et se remet bien à Cobham. L’équipe médicale du club surveille de près l’état de César, respectant les importants protocoles de commotion cérébrale mis en place pour assurer sa sécurité. César a observé l’entraînement aujourd’hui, avant de commencer à travailler pour retourner sur le terrain », précise le communiqué de Chelsea, alors qu’Azpi a pu disctuer calmement avec son entraîneur, Graham Potter.

