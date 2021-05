Le SCO d'Angers dévoile son nouveau logo !

Alors qu'il ne reste qu'une journée de Ligue 1 au SCO et que Stéphane Moulin a annoncé le 26 mars dernier qu'il s'agissait de sa dernière saison en terre angevine, le club dévoile son tout nouveau logo.

Ces dernières années, les changements de logos deviennent récurrents et font souvent beaucoup de bruit, comme ce fut le cas du côté de la Juventus ou de l'Inter Milan. Ces changements ont souvent pour but de développer l'image de marque du club puisqu'on sait que le football moderne se joue aussi en dehors des terrains avec d'énormes enjeux marketing. Ces changements de blason ne se font pourtant pas en claquant des doigts, il y a un moment propice pour le faire et c'est souvent pour lancer une nouvelle ère avec un changement de direction par exemple. En ce qui concerne Angers, ce nouveau logo se dévoile au moment où le club s'apprête à entrer dans un nouveau cycle avec le départ de son entraîneur emblématique présent depuis 10 ans.

Qui dit nouveau cycle dit donc nouveau logo pour le club présidé par Saïd Chabane. Si les supporters pouvaient s'inquiéter à l'annonce de ce changement avec la peur de voir arriver un logo minimaliste comme du côté de la Juve ou de l'Inter, ils peuvent être rassurés puisque c'est loin d'être le cas. Avec l'aide de supporters qui ont participé à l'élaboration du projet, le SCO a dévoilé un nouveau logo conservant l'ADN du club devant de nombreux supporters venus sur la place du ralliement d'Angers ce mercredi 19 mai à 19h05.

« Brodé sur nos écharpes, indissociable de nos tuniques, messager de notre identité, notre blason a traversé les époques avec un mot d'ordre : représenter fièrement notre histoire. À l’heure où la tentation est au minimalisme froid, parfois au détriment de l’héritage qu’il porte en lui, nous avons fait le choix d’un blason qui vient puiser dans ce qui a toujours fait la force du SCO : son unité », explique le club angevin à travers son communiqué de presse. Cette volonté de garder identité se fait ressentir sur ce logo qui s'éloigne des logos modernes aux designs minimalistes qui se rapprochent des grandes marques comme Facebook ou McDonalds.

Le SCO fait le choix de conserver ses couleurs noires et blanches historiques ainsi que sa touche de doré sur les flancs du blason. Le diamant est conservé et même « poli » puisqu'il s'affine et perd le bouclier qui l'entourait. Une fleur de lys fait son apparition sur ce logo. Elle symbolise la royauté et fait écho au patrimoine du territoire de l'Anjou. Derrière cette fleur se trouve une arche qui représente la porte des champs du château d'Angers entre ses deux tours qui sont mises en avant par effet négatif sur la partie inférieure du logo.