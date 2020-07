Japhet Tanganga prolonge avec Tottenham

Auteur d'une belle saison avec Tottenham où il a commencé à se faire une place dans l'effectif, Japhet Tanganga (21 ans) dispose d'un bel avenir. Utilisé à 13 reprises avec les Spurs, le natif de Londres peut évoluer en défense centrale et dans les couloirs et a bien dépanné dans l'équipe de José Mourinho. Arrivant en fin de contrat, il a finalement prolongé le plaisir.

«Nous sommes ravis d'annoncer que Japhet Tanganga a signé un nouveau contrat avec le club qui durera jusqu'en 2025», a annoncé fièrement Tottenham. Une prolongation de 5 ans qui fait figure de belle récompense pour celui qui a fait toutes les classes d'âges avec les sélections de jeunes de l'Angleterre.

✍️ We are delighted to announce that @JTanganga99 has signed a new contract with the Club which will run until 2025.#THFC ⚪️ #COYS