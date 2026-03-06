OL-Lens : la réaction étonnante de Paulo Fonseca

Jeudi soir, l’OL pensait avoir fait le plus dur en revenant au score face à Lens (2-2). Mais les Gones ont été battus lors de la séance de tirs au but (4 à 5). Après le match, Paulo Fonseca n’a pas caché sa déception. «C’est un mélange de sentiments. Il y a de la frustration parce qu’on perd aux tirs au but, mais je suis très heureux de mon équipe. Revenir à 2-0 contre Lens n’est pas facile. On a fait beaucoup de bonnes choses, même en première mi-temps. Les joueurs ont tout donné et je suis fier d’eux. On méritait peut-être plus, mais c’est le football, parfois c’est comme ça.»

Il a ajouté : «on a maintenant un match très important dimanche et il faut se concentrer dessus. Je veux aussi dire un mot pour les supporters : l’atmosphère était magnifique. La façon dont ils ont poussé l’équipe était incroyable. C’est une déception pour eux, mais avec l’état d’esprit qu’on a montré, on doit rester positifs. Nous avons continué à y croire jusqu’à la dernière minute. On savait qu’on pouvait marquer et que le match pouvait basculer. C’est difficile parce que je pense que l’équipe méritait de passer aujourd’hui. Félicitations à Lens et bonne chance à eux. Lens n’a pas eu beaucoup d’occasions. Ils sont très forts en contre-attaque, mais nous avons dominé et eu la possession. Nous devions simplement être plus décisifs face à leur défense.» Une réaction étonnante puisque Lens était un cran au-dessus pendant un bon moment. Il faudra relever la tête et stopper la mauvaise série dimanche face au PFC.