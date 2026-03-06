OL-Lens : la réaction étonnante de Paulo Fonseca
Jeudi soir, l’OL pensait avoir fait le plus dur en revenant au score face à Lens (2-2). Mais les Gones ont été battus lors de la séance de tirs au but (4 à 5). Après le match, Paulo Fonseca n’a pas caché sa déception. «C’est un mélange de sentiments. Il y a de la frustration parce qu’on perd aux tirs au but, mais je suis très heureux de mon équipe. Revenir à 2-0 contre Lens n’est pas facile. On a fait beaucoup de bonnes choses, même en première mi-temps. Les joueurs ont tout donné et je suis fier d’eux. On méritait peut-être plus, mais c’est le football, parfois c’est comme ça.»
Il a ajouté : «on a maintenant un match très important dimanche et il faut se concentrer dessus. Je veux aussi dire un mot pour les supporters : l’atmosphère était magnifique. La façon dont ils ont poussé l’équipe était incroyable. C’est une déception pour eux, mais avec l’état d’esprit qu’on a montré, on doit rester positifs. Nous avons continué à y croire jusqu’à la dernière minute. On savait qu’on pouvait marquer et que le match pouvait basculer. C’est difficile parce que je pense que l’équipe méritait de passer aujourd’hui. Félicitations à Lens et bonne chance à eux. Lens n’a pas eu beaucoup d’occasions. Ils sont très forts en contre-attaque, mais nous avons dominé et eu la possession. Nous devions simplement être plus décisifs face à leur défense.» Une réaction étonnante puisque Lens était un cran au-dessus pendant un bon moment. Il faudra relever la tête et stopper la mauvaise série dimanche face au PFC.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
«Il aurait pu être le héros, il a voulu être le super-héros» : un coéquipier marocain charge Brahim Diaz
Explorer