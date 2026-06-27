Panama - Angleterre : les compositions officielles

L’Angleterre n’a pas le droit à l’erreur ce soir si elle veut conserver la tête du groupe L. En effet, les Three Lions se doivent de l’emporter face au Panama (une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 23h) pour éviter de se faire chiper leur place par le Ghana qui rencontre dans le même temps la Croatie.

La suite après cette publicité

Thomas Tuchel a donc concocté un 4-3-3 avec pas moins de 5 changements par rapport à la rencontre face aux Black Stars. Reece James blessé au mollet est remplacé par O’Reilly. Kane sera épaulé par Saka et Rashford tandis que Rodgers se fait une place dans le milieu à 3 avec Rice et Anderson. Quant à Thomas Christiansen, c’est un 5-4-1. L’ancien Marseillais Murillo est bien présent en défense centrale. Le capitaine Barcenas est titulaire au milieu de terrain et Thomas Rodriguez sera en pointe.

Les compositions officielles :

Dimanche 28 juin

Colombie - Portugal (1h30) sur beIN Sport 1 et M6

RD Congo - Ouzbékistan (1h30) sur beIN Sport 2

Jordanie - Argentine (4h) sur beIN Sport 2

Algérie - Autriche (4h) sur beIN Sport 1

Afrique du Sud - Canada (21h) sur beIN Sport 1 et M6

La suite après cette publicité

Lundi 29 juin