Menu Rechercher
Commenter 1
Coupe du Monde

Panama - Angleterre : les compositions officielles

Par Aurélien Bayard
1 min.
Thomas Tuchel @Maxppp
Panama 0-0 Angleterre
winamax
1 12.0 N 4.00 2 1.29 bonus 100€

L’Angleterre n’a pas le droit à l’erreur ce soir si elle veut conserver la tête du groupe L. En effet, les Three Lions se doivent de l’emporter face au Panama (une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 23h) pour éviter de se faire chiper leur place par le Ghana qui rencontre dans le même temps la Croatie.

La suite après cette publicité

Thomas Tuchel a donc concocté un 4-3-3 avec pas moins de 5 changements par rapport à la rencontre face aux Black Stars. Reece James blessé au mollet est remplacé par O’Reilly. Kane sera épaulé par Saka et Rashford tandis que Rodgers se fait une place dans le milieu à 3 avec Rice et Anderson. Quant à Thomas Christiansen, c’est un 5-4-1. L’ancien Marseillais Murillo est bien présent en défense centrale. Le capitaine Barcenas est titulaire au milieu de terrain et Thomas Rodriguez sera en pointe.

Les compositions officielles :

Panama

5-4-1
Officielle

Angleterre

4-2-3-1
Officielle

Le programme TV des matches à venir

Dimanche 28 juin

  • Colombie - Portugal (1h30) sur beIN Sport 1 et M6
  • RD Congo - Ouzbékistan (1h30) sur beIN Sport 2
  • Jordanie - Argentine (4h) sur beIN Sport 2
  • Algérie - Autriche (4h) sur beIN Sport 1
  • Afrique du Sud - Canada (21h) sur beIN Sport 1 et M6
La suite après cette publicité

Lundi 29 juin

  • Brésil - Japon (19h) sur beIN Sport 1 et M6
  • Allemagne - Paraguay (22h30) sur beIN Sport 1 et M6
Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
Panama
Angleterre

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
Panama Flag Panama
Angleterre Flag Angleterre
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier