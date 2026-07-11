Amical : l’OL s’amuse contre Saint-Gall

Après sa victoire face à Mâcon lors de son premier match amical il y a trois jours (5-2), l’Olympique Lyonnais recevait l’équipe suisse de Saint-Gall au Groupama OL Training Center, ce matin à 10h30. Avec le retour de Greif dans les buts, la présence de Kamara, de Himbert, de Hamdani et des recrues estivales Ouedraogo et Boudache, l’OL a fait le spectacle en première période avec un triplé de Rémi Himbert, d’abord bien servi par Boudache, puis par Tolisso, avant de s’offrir un troisième but de la tête.

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Mais la sensation de cette première période aura été le but fantastique de Hamdani, qui s’est joué de toute la défense suisse pour marquer. Après un score de 4-2 à la mi-temps, Paulo Fonseca a remplacé toute son équipe et a fait confiance au reste de son effectif, avec notamment les deux autres recrues Duranville et Bidstrup. Et malgré la réduction du score, Gomes Rodriguez et Molebe ont permis à l’OL de l’emporter 6-3. Un deuxième match de préparation réussi.