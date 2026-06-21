CdM 2026, EdF : la sortie franche de Lucas Digne sur le niveau d’Ousmane Dembélé

Présent en conférence de presse avant la rencontre face à l’Irak ce lundi soir, Lucas Digne a été interrogé sur la situation d’Ousmane Dembélé, au centre de nombreuses discussions en France en raison de performances jugées différentes de celles affichées avec le PSG. Le latéral gauche a livré son analyse sur l’adaptation du Ballon d’Or dans un contexte de jeu différent en sélection. Par ailleurs, Lucas Digne pourrait lui-même connaître un tournant dans cette Coupe du Monde 2026, puisqu’il est pressenti pour débuter son premier match dans la compétition à la place de Théo Hernandez. Une opportunité importante pour le défenseur tricolore, attendu dans le onze de départ face à l’Irak.

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« Pour moi, ce n’est pas une différence de niveau, le niveau du joueur est le même. On parle quand même du Ballon d’Or, c’est un joueur exceptionnel. Après, je pense qu’il y a des animations différentes, des équipes différentes, et c’est à nous de le mettre dans les meilleures conditions possibles pour qu’il puisse s’exprimer. À Paris et à Barcelone, ce sont des équipes qui ont la possession du ballon. Ici, on en a eu un peu moins sur le premier match face au Sénégal », a expliqué le latéral gauche d’Aston Villa.