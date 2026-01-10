Menu Rechercher
Commenter 1
SPL

Le directeur sportif d’Al-Ittihad scelle l’avenir de Karim Benzema

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Karim Benzema, buteur avec Al-Ittihad @Maxppp

Karim Benzema prolongera-t-il avec Al-Ittihad ? Même s’il n’a pas encore prolongé comme nous vous l’expliquions il y a quelques semaines, Ramon Planes, le directeur sportif du club saoudien, a voulu couper court à toute spéculation autour de l’avenir de Karim Benzema. Le directeur sportif d’Al-Ittihad a rappelé l’importance capitale du Français dans le projet du club, soulignant son adaptation réussie et son rôle déterminant dans le doublé historique Ligue–Coupe remporté la saison dernière, une première depuis plus de vingt ans. Meilleur buteur et MVP, Benzema s’est imposé comme le leader naturel de l’équipe et l’un des principaux visages du football saoudien.

La suite après cette publicité

Le dirigeant espagnol a surtout insisté sur la volonté du joueur de s’inscrire dans la durée. «Il veut continuer, il veut continuer en Arabie et à l’Al-Ittihad. Il a vu qu’il y a un projet sérieux avec de bons joueurs», a déclaré Planes, dans un entretien accordé à ABC. Un message clair : Al-Ittihad compte toujours bâtir autour de Benzema.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

SPL
Ittihad
Karim Benzema

En savoir plus sur

SPL Saudi Pro League
Ittihad Logo Al Ittihad
Karim Benzema Karim Benzema
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier