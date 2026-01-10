Le directeur sportif d’Al-Ittihad scelle l’avenir de Karim Benzema

Karim Benzema prolongera-t-il avec Al-Ittihad ? Même s’il n’a pas encore prolongé comme nous vous l’expliquions il y a quelques semaines, Ramon Planes, le directeur sportif du club saoudien, a voulu couper court à toute spéculation autour de l’avenir de Karim Benzema. Le directeur sportif d’Al-Ittihad a rappelé l’importance capitale du Français dans le projet du club, soulignant son adaptation réussie et son rôle déterminant dans le doublé historique Ligue–Coupe remporté la saison dernière, une première depuis plus de vingt ans. Meilleur buteur et MVP, Benzema s’est imposé comme le leader naturel de l’équipe et l’un des principaux visages du football saoudien.

Le dirigeant espagnol a surtout insisté sur la volonté du joueur de s’inscrire dans la durée. «Il veut continuer, il veut continuer en Arabie et à l’Al-Ittihad. Il a vu qu’il y a un projet sérieux avec de bons joueurs», a déclaré Planes, dans un entretien accordé à ABC. Un message clair : Al-Ittihad compte toujours bâtir autour de Benzema.