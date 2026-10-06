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Real Madrid : un journaliste proche de Florentino Pérez détruit Mbappé

Par Max Franco Sanchez
1 min.

La situation devient très tendue pour Mbappé, de plus en plus critiqué à Madrid. Cette trêve internationale a encore apporté son lot de polémiques, et les journalistes se lâchent complètement. Célèbre présentateur de l’émission El Chiringuito de Jugones et proche du président madrilène Florentino Pérez, Josep Pedrerol en a remis une couche sur le Bondynois.

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« En deux saisons, le Real Madrid n’a rien gagné avec lui. Le PSG a tout gagné. Il veut le Ballon d’Or, c’est bien, mais le Real Madrid en veut plus. Il veut un Mbappé qui s’identifie au club, qui travaille pour le club, qui sente les couleurs, le voir s’entraîner pour de vrai, qu’il fasse parler de lui pour ce qui se passe sur le terrain et non en dehors. Il est en train de perdre, s’il l’a eu un jour, l’amour du madridismo, et c’est ce qu’il peut arriver de pire à un joueur. Il doit réfléchir à ce qu’il veut et où il veut aller », s’est emporté Pedrerol. C’est plutôt clair…

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