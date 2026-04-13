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Ligue des Champions

Liverpool : Szoboszlai a plus peur du PSG sans Messi, Neymar et Mbappé

Par Valentin Feuillette
1 min.
Messi, Mbappé et Neymar avec le PSG @Maxppp
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Liverpool PSG
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C’est un secret de polichinelle, mais le PSG n’a jamais autant provoqué de la crainte chez ses concurrents européens, et cela s’est de nouveau confirmé ce lundi. En conférence de presse à 24 heures du 1/4 de finale retour de C1 entre Reds et Parisiens, Dominik Szoboszlai a reconnu que le club de la capitale était bien plus dur à manœuvrer ces derniers temps sous la houlette de Luis Enrique que lors des précédentes années avec le trio doré composé de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé.

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« Les différences entre le PSG aujourd’hui et celui d’il y a cinq ans ? C’est une équipe différente aujourd’hui. Ils ont des vedettes, mais pas forcément les mêmes qu’à l’époque de Kylian, Messi ou Neymar. Ils ont des joueurs aux attributs différents, dans un système différent. Il est très difficile de jouer contre eux aujourd’hui. Ils sont en pleine confiance. On est prêt même s’ils mènent deux zéro », a détaillé le Hongrois de 25 ans. Le collectif huilé de Luis Enrique semble donner des sueurs froides.

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