PSG : Luis Enrique est indulgent avec les recrues

Après un début de saison délicat, le PSG retrouve la Ligue des Champions ce mercredi avec la réception du Slovan Bratislava. Interrogé sur la période d’acclimatation nécessaire aux nouvelles recrues ce mardi en conférence de presse, Luis Enrique a insisté sur l’accompagnement mis en place par son staff. L’entraîneur parisien cherche à offrir le cadre le plus clair possible aux arrivants pour accélérer leur prise de repères, tout en s’appuyant sur l’exemple des cadres déjà présents au sein du vestiaire.

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Conscient que chaque joueur progresse à son propre rythme, le technicien espagnol a préféré prôner la patience : «avec les joueurs qui sont rentrés, on est attentif. On a envie de donner de l’information et on cherche à contrôler ça. Le temps d’adaptation dépend de beaucoup de choses. C’est plus facile pour les joueurs qui sont arrivés de voir l’attitude des joueurs dans l’équipe et après on cherche à donner les informations les plus justes possibles.»