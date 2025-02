Real Madrid : une offre de 300 M€ arrive pour Vinicius Jr

L’avenir de Vinicius Jr (24 ans) fait beaucoup parler en ce moment. En effet, le Brésilien est dragué depuis plusieurs mois par l’Arabie saoudite. Mais le Real Madrid a toujours fermé la porte pour l’international auriverde. Récemment, les Merengues ont légèrement revu leur position puisqu’ils ont indiqué que seule une offre correspondant à sa clause libératoire, soit 1 milliard d’euros, pourrait les faire flancher. D’autant qu’en coulisses, une prolongation de Vini Jr est à l’étude selon plusieurs médias ibériques. Mais El Chiringuito assure que ce n’est pas le cas et que le Real Madrid n’en a pas discuté avec l’entourage du joueur. Dans le même temps, les détails de l’offre faite au joueur par les Saoudiens ont fuité. On a ainsi appris qu’il pourrait toucher 1 milliard d’euros sur 5 ans. De quoi le faire réfléchir ?

Mardi soir, après la victoire des Merengues face à Manchester City en Ligue des champions, il a évoqué son avenir : « je ne sais rien non plus, personne ne m’a parlé, je dois parler au président et j’espère que je pourrai rester ici longtemps. Cette compétition nous donne quelque chose de plus et je veux entrer dans l’histoire.» Cela n’empêche pas la Saudi Pro League de continuer son pressing. Ce vendredi, AS assure que les Saoudiens préparent une proposition de 300 M€ cet été pour le Brésilien. Ce n’est pas tout, puisqu’ils ont aussi confié au média ibérique : « nous le signerons quoiqu’il arrive». Le Real Madrid est prévenu !