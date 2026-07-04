Coupe du Monde 2026 : la réaction d’Ibrahim Mbaye après l’élimination du Sénégal

Six mois après avoir vécu un rêve lors de la CAN au Maroc (le Sénégal avait remporté le trophée avant de finalement voir son sacre annulé par la CAF au mois de mars), Ibrahim Mbaye a vécu sa première désillusion sur le terrain sous le maillot des Lions de la Téranga. Entré en cours de jeu face à la Belgique en 16es de finale de Coupe du Monde, le titi parisien a assisté à l’écroulement de son équipe, éliminée après avoir mené (2-0). Sur son compte Instagram, l’attaquant de 18 ans a mis des mots sur cet échec.

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« Nous rêvions d’aller plus loin, et cette élimination fait mal. Malgré la déception, je suis fier d’avoir porté ce maillot et défendu les couleurs de notre pays pour cette Coupe du Monde. Nous reviendrons avec encore plus de détermination. Merci à tous pour votre soutien. SÉNÉGAL REK pour toujours ! Al hamdoulilah… », a écrit le joueur du PSG.