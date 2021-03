Equipe de France : Didier Deschamps justifie les retours de Dembélé, Lemar, Areola et Ndombélé

La suite après cette publicité

Les nouvelles tribulations de l'équipe de France démarrent la semaine prochaine à Clairefontaine. Ce jeudi à 14 heures, Didier Deschamps a levé le voile sur la liste des joueurs convoqués pour disputer les rencontres face à l'Ukraine, le Kazakhstan et la Bosnie. Des matchs qui matérialisent le début des qualifications pour le Mondial 2022 au Qatar. Un rassemblement forcément particulier pour le sélectionneur des Bleus et ses joueurs, qui se retrouveront donc une dernière fois avant d'effectuer le grand saut pour l'Euro estival. Si quelques incertitudes planaient sur l'état de santé d'Anthony Martial, Kingsley Coman et Paul Pogba, les trois intéressés sont bien présents dans une liste élargie à 26 joueurs.

Celle-ci comporte les retours notoires d'Alphonse Areola, Tanguy Ndombélé, Thomas Lemar et Ousmane Dembélé. Pour le dernier cité, qui n’avait plus été appelé depuis novembre 2018, sa faculté à enchaîner les matchs avec le FC Barcelone et ses performances du moment ont donc convaincu le sélectionneur national de lui offrir une nouvelle chance. « Bien évidemment, il a enchainé pas mal de blessures, il enchaine les matchs où il a retrouvé ses capacités athlétiques, à faire des différences. Il marque des buts, il pourrait en marquer plus, je pense qu'il aspire aussi à en marquer plus. Cela a toujours été un joueur intéressant, il peut être utilisé à plusieurs postes offensifs. Il est encore jeune, il n'a pas été épargné par les blessures. On ne peut pas dire qu'il n'a pas une carrière de haut niveau, il faut qu'il gagne petit à petit en maturité et qu'il soit épargné par les blessures. Ce qu'il fait là, il le faisait déjà il y a quelques années, c'est bien pour ça qu'il était dans le groupe champion du monde en 2018, » a ainsi expliqué Deschamps.

Didier Deschamps maintient le suspense pour l'Euro

Outre Dembélé, de vieilles connaissances comme Thomas Lemar et Tanguy Ndombélé retrouvent avec bonheur le groupe France pour ce rassemblement. Deux convocations logiques pour Didier Deschamps qui retient surtout la faculté des deux joueurs à renaître de leurs cendres. « Ils réalisent de belles choses dans leurs clubs en ce moment. Thomas c'est plus consistant, avant l'automne il avait un temps de jeu extrêmement réduit, voire réduit à néant. Tanguy aussi a eu un gros passage à vide, mais aujourd'hui il se rapproche de ce qu'il pouvait faire à Lyon par exemple. Ils ont des repères avec nous, un vécu c'est important, je ne favorise pas ça, mais à partir du moment où les performances en clubs correspondent à ce qu'on attend, ça compte, » décrypte ainsi le champion du monde 98 et 2018.

Ce dernier n'occulte pas d'évoquer le grand retour d'Alphonse Areola dans la liste. Prêté par le PSG à Fulham l'été dernier, le gardien doit composer avec une équipe qui a connu multiples difficultés en Premier League cette saison, mais qui s'est relancée récemment dans la course au maintien. « Alphonse a eu des difficultés au début avec une équipe qui prend beaucoup de buts, mais aujourd'hui ses prestations sont intéressantes. » La convocation des quatre cités laisse-t-elle présager le pire pour les absents dans l'optique de la liste des 23 pour l'Euro ? À cette interrogation, Didier Deschamps a lâché une réponse lourde de sens. « Il n'y a pas de joueurs condamnés, il vaut mieux être dans la liste finale en mai. Cela ne sera pas exactement cette liste, j'aurais des choix à faire puisque je n'aurais pas 26 joueurs, mais 23. » Les absents savent donc ce qui leur reste à faire pour voir leur nom figurer dans la liste des 23 appelés à disputer l'Euro l'été prochain...