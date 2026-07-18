L’ex-Parisien Tanguy Nianzou quitte Séville et s’engage avec le LOSC !

Tanguy Nianzou est officiellement un joueur du LOSC. Comme nous vous le révélions sur notre site, les discussions entre Lille et le FC Séville avaient rapidement abouti à un accord pour le transfert du défenseur central français de 24 ans. À un an de la fin de son contrat en Andalousie, l’ancien Parisien a finalement choisi de revenir en Ligue 1, six ans après son départ du Paris Saint-Germain pour le Bayern Munich. Formé à Paris et ancien international Espoirs, Nianzou était considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération lors de ses débuts professionnels.

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Après une expérience contrastée en Allemagne puis en Espagne, le défenseur retrouve le championnat de France avec l’ambition de relancer pleinement sa carrière. Passé par le Bayern Munich avant de rejoindre le FC Séville, où il a disputé 12 rencontres toutes compétitions confondues la saison dernière pour huit titularisations, Nianzou possède déjà plus d’une centaine de matches chez les professionnels entre le PSG, le Bayern et Séville. Polyvalent et capable d’évoluer dans plusieurs rôles défensifs, il reste un joueur au fort potentiel malgré un parcours freiné par la concurrence et plusieurs pépins physiques.

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Un renfort de poids pour Lille

«Le LOSC officialise aujourd’hui l’arrivée au Club de Tanguy Nianzou. Le défenseur franco-ivoirien (24 ans) a paraphé un contrat de 2 saisons (+ 1 en option) et évoluera sous les couleurs lilloises la saison prochaine. Après quatre saisons en Espagne, c’est au LOSC que Tanguy Nianzou a choisi de poursuivre sa carrière et de relever un nouveau challenge ambitieux à l’orée d’une saison notamment marquée par une nouvelle participation en UEFA Champions League», indique le club dans son communiqué.

De Bray-Dunes au Domaine de Luchin, son nom s’inscrit désormais à Lille ✍️🆕



Tanguy, ta place est ici 🏡📍



Bienvenue Tanguy ❤️@NBFootball pic.twitter.com/hppOLQotIk — LOSC (@losclive) July 18, 2026

Du côté du LOSC, ce recrutement répond à un besoin identifié depuis le début du mercato. Les Dogues devaient renforcer leur charnière après les départs de Chancel Mbemba et d’Aïssa Mandi, tandis que le club andalou cherchait à alléger rapidement sa masse salariale dans un contexte financier délicat. Lille mise désormais sur l’expérience déjà acquise par le joueur au plus haut niveau et sur sa marge de progression pour en faire l’un des éléments importants de sa défense dans les saisons à venir. Un gros coup de la part du LOSC.